Soargen oer de takomst fan de frisistyk: "Der moat folle mear reklame foar makke wurde"

De organisaasje, Stifting Freonen fan it Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit Grins (SFFYRUG) en de Fryske Akademy, sizze dat it fjirtich jier lyn stikken better gie mei it fak. "Wa't de frisistyk fan no oersjocht en ferliket mei de tastân fan doe, sil sjen dat er gâns feroare is. Der wiene doe heechleararen foar it Frysk oan de universiteiten fan Grins, Amsterdam (sawol Vrije Universiteit as de Universiteit van Amsterdam), Utert en Leiden. Foar ûndersyk wie boppedat de Fryske Akademy wichtich."

Gjin bysûndere heechleararen Frysk

Yntusken is it hiel oars: "Op dit stuit binne der gjin bysûndere heechleararen Frysk mear en de frisistyk oan de Ryksuniversiteit Grins en Universiteit van Amsterdam is ûnderbrocht yn bredere programma's."

Der binne mear soargen. By de Fryske Akademy binne gjin jonge frisisten mear mei in fêste oanstelling, it tal faktydskriften is lytser wurden en fan de útwikseling fan ideeën tusken ferskate universiteiten komt neffens de organisaasje net echt mear wat terjochte.