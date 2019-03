HEA! Laskjen leare by it Dokkumer beurtskip

Meielkoar in âld beurtskip opknappe en sa ek noch laskjen leare en in diploma helje. Dat is it doel fan in projekt yn Droegeham foar minsken mei in ôfstân ta de arbeidsmerk. De helte fan de dielnimmers hat hjirtroch al fêst wurk fûn. En it skip komt skielk te pronk te lizzen yn de binnenstêd fan Dokkum.