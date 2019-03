Patricia Klomp folget Heeringa op as 'regio-oanjager'

Patricia Klomp (46) folget Douwe Gerlof Heeringa op as saneamde 'regio-oanjager' foar de stichting Bestimming Noardwest. Heeringa die it wurk sûnt 2015, mar hold der yn jannewaris mei op. Dat kaam troch dat Heeringa nei eigen sizzen struktureel tsjinwurke waard troch in amtner fan de gemeente Ljouwert.