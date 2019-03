Kollum: "Rjocht troch see"

By de bar wie it ek wol gesellich en doe't Thierry letter mei syn oanhang yn it kafee kaam, stie der in lange rige minsken dy't wat fan him woene. Prate kin er wol, mar ik tink net dat er mei in hynstetrailer achterút ride kin en ik sjoch him ek net fierljeppen. Oan sokke dingen tink ik dan wer en ik bin altyd wol wat wantrouwend oangeande de polityk. Hoe demokratysk is ús demokrasy? Dat freegje ik my gauris ôf. En no't de stimmen teld binne en de útslach bekend is, falt my dat hiel bot ôf.

Links en rjochts meitsje elkoar foar rotte fisk út. Tsjinstanners diele massaal alles wat se ferkeard fine oan Baudet, lykas in 'frou-ûnfreonlik' stik út ien fan syn boeken. As hy beskriuwt dat froulju fan in bepaalde rûge manier fan seks hâlde is, krijt er dêr in hiel soad krityk op. Mar de boeken oer in miljonêr dy 't in skruten famke alle hoeken fan 'e keamer sjen lit en har it leafste mei in swipe op 'e bealch jout, binne net oan te slepen. En ek de films binne in grut sukses.