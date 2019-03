Earste eksimplaren Graet Hylper Wordebook freed offisjeel oerlange

Der bestie al in Hylper Wurdboek, fan Gosse Blom út 1981, dochs is yn 2006 op de Fryske Akademy besletten om in nije en wiidweidiger ferzje te meitsjen. Nei jierren fan krewearjen ferskynt no lang om let it Graet Hylper Wordebook. De auteurs binne Gosse Blom silger en Siebren Dyk, mei stipe fan Wiebe Zoethout.

"De Hylpers hawwe in hiel eigen taal, kinne je hast wol sizze en sy fine harsels en dy taal net werom yn in gewoan Frysk wurdboek. It hat fansels ek noch in oar doel: dit soart hiele lytse dialekten hawwe net al te riante takomst. Se binne bedrige", leit Siebren Dyk út oer wêrom't it nije wurdboek wichtich is.