Dronken automobilist rydt tsjin beam yn Drachten

By in ûngelok op de N381 tusken Nijeholtpea en Aldeholtpea is tongersdeitejûn de bestjoerder fan in auto ferwûne rekke. De auto bedarre troch noch ûnbekende oarsaak yn de sleat neist de dyk. De bestjoerder is mei ûnbekende ferwûnings nei it sikehûs brocht. In berger hat de auto fuortsleept. De plysje ûndersiket de tadracht fan it ûngelok.