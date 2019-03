Ljouwerter âld-politikus Piet van der Wal ferstoarn

Aksjefierder

Van der Wal wie bot belutsen by de ynrjochting fan Ljouwert. Yn de jierren '70 fersette er him tsjin de bou fan 'in sneldyk', in trochgeande brede dyk troch de Ljouwerter binnenstêd. Dêr soene gebouwen foar ôfbrutsen wurde moatte. Mei troch Van der Wal syn protesten hat Ljouwert no noch in histoaryske binnenstêd. Mei de protestbeweging Axies fierde er aksje tsjin de plannen fan de bestjoerders fan Ljouwert. Axies foarme letter mei inkele oare groepen it hjoeddeistige PAL/Groenlinks. Neist aksje fieren wie er yn 1973 ien fan de persoanen achter it ferneamde jongereinsintrum Hippo.

Riedslid

As riedslid fergadere Van der Wal net allinnich oer de plannen fan it kolleezje. Faak makke er sels ek plannen foar Ljouwert troch tekeningen of foto's te brûken. Sa hie er begelyks plannen foar it wer beweechber meitsjen fan de fêste Prins Hendrikbrêge, sadat de binnenstêd libbendiger wurde soe mei boatsjes. Ek wie er bot belutsen by de nije bestimming foar de Blokhúspoarte en it yn stân hâlden fan Sealen Schaaf.

Yn 2017 is troch Leendert Plaisir in boek oer Van der Wal skreaun ûnder de titel: "Piet van der Wal. Een open boek."