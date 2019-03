Oalje op Noardsee by Teksel hielendal opromme

Rykswettersteat wol noch gjin oardiel jaan oer of it in echte miljeuramp is. Mar se binne wol fuortendaliks yn aksje kaam. "Dit spul heart net yn it wetter. Dêrom hawwe wy derfoar soarge dat wy it sagau mooglik opromme hawwe", seit Van der Meer.

Wa hat de oalje loasd?

In grut baggerskip hat mei in sûch-earm de oalje fan it wetter helle. It is op it skip opslein en it wurdt nei de wâl brocht. Wa't de oalje op de Noardsee rinne litten hat, is net bekend. "We witte net wêr't de oalje wei komt. We hawwe meunsters naam en dy litte we analysearje. Op dizze wize hoopje we derachter te kommen wêr't it wei komt." Sa hopet Rykswettersteat mear te witten te kommen, al kin de plysje ek ynskeakele wurde foar in ûndersyk. "Want oalje rinne litte op see mei fansels net", seit Van der Meer.