"Dit hoop ik niet snel weer mee te maken"

De befeiligingskamera's binne allegearre stikken slein, krekt as de bûtenferljochting. De dieders woene net sjoen wurde. Dochs hat Berg in byld fan de twa ynbrekkers. "Ze hadden bivakmutsen op. We weten nu wel dat ze met twee man waren." Mear is der net te sjen, want alles is stikken.

De klûs, dy't ferstoppe siet achter in shirt fan de klup, is fûn en yn syn gehiel meinaam. Der siet sawat 400 euro yn. De echte skea leit lykwols in stik heger: "We hadden vandaag een hele dag een bouwbedrijf aan het werk om alle sloten te vervangen. De elektricien moet nog komen. De schade loopt in de duizenden euro's."