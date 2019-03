"Lit jonge kreativelingen mear gewurde"

Wytse sjocht kânsen. "Dat komt troch de leechte dy't hjir noch is. Dat kinst as eat negatyfs sjen, mar ik sjoch it just as kâns. Om't hjir noch net in soad is, hast in gruttere kâns fan slagjen. Ik tink dat Welcome to the Village yn Amsterdam miskien wol net fan de grûn kommen wie."

Dochs fernimt er dat net alles like maklik giet. Hy is ien fan de inisjatyfnimmers fan de Stadsoase fan foarige simmer. Dit wie in tydlik plak tsjinoer it stasjon mei in binnentún mei muzyk, keunst en in bar. Se hawwe in jier dwaande west mei fergunningen. "Ik hoopje dat de gemeente en provinsje soksoarte fan weardefolle bewegings wat mear gewurde lit. Dus net tefolle regels, dan barre der moaie dingen."