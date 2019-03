Uthingankers werom op Warkumer skippershuzen

In soad fan sokke ankerkes binne yn de rin fan de tiid ferdwûn. Allinnich op It Amelân binne se noch te sjen. Mar der binne no wer tsien brûnzen ankerkes makke, nei foarbyld fan in ankerke út it museum op 'e Lemmer. It meitsjen fan de ankerkes is mei mooglik makke troch Stichting de Grote Zuidwesthoek. Dy stichting is oprjochte ta befoardering fan de kennis fan de Fryske keapfardij.