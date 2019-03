Dit binne de 43 Steateleden dy't hjoed ynstallearre binne

De measte nijkommers sitte fansels yn de fraksje fan Forum voor Democratie, dy't as partij nij komt yn de Steaten. Alle seis Forummers ha net earder yn de Steaten sitten.

'Gjin goede saak'

Dat der sa'n grut ferrin is, is neffens Teus Dorrepaal gjin goede saak. Hy siet tolve jier lang yn de Steaten foar it CDA en naam woansdei ôfskied. Dy fyftjin âlde leden krije neffens Dorrepaal benammen de earste moannen fierstente folle macht. "Zij hebben de kennis van de dossiers. Alle nieuwkomers hebben die niet." Dat is gjin goede balâns, fynt Dorrepaal.

De Steateleden dy't ynstallearre wurde, bliuwe net altyd yn de Steaten sitten. De partijen dy't yn ûnderhanneling binne mei ynformateur Harry van der Molen leverje de deputearren foar de Deputearre Steaten. Wa't dat wurde, is no noch net bekend.