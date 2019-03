Boeren hantearje gifspuit: fjilden ferkleurje oranjegiel

De wurksume komponint fan Roundup is glyfosaat. Dat waard yn de Fjetnamoarloch ek brûkt as middel om beammen blêdfrij te meitsjen, ûnder de namme Agent Orange. Yn it oerflakwetter yn Nederlân komt glyfosaat al jierrenlang foar boppe de noarm, meldt it CML. It is dreech en in soad wurk it drinkwetter glyfosaatfrij te meitsjen.

Foar túchbestriding yn stêden en doarpen is it middel ferbean. Yndirekt hat it in negative ynfloed op ynsekten, omdat Roundup ek planten deamakket om de ikers hinne, dêr't bygelyks bijen op ôf komme.