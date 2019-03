Modelspoarmuseum Snits wol ferhúzje nei bedriuweterrein De Hemmen

It museum ferwachtet op it nije plak te groeien nei sa'n 30.000 besikers. Der is dêr binnen- en bûtendoar folle mear romte om te groeien, mar it museum sit dan wol wat fierder fan it sintrum en net mear oan it spoar.

Van Beek tinkt net dat it museum besikers kwytreitsje sil at it aanst net mear mei it spoar ferbûn is. "We hebben getoetst: bijna 95 procent komt met de auto."

Materiaal yn opslach

De reden foar it ferhúzjen is dat it museum in soad spullen hat dat it no net sjen litte kin. "We hebben zoveel materiaal in opslag staan en er staan projecten aan te komen. Dat neemt zoveel ruimte in beslag, dat kunnen we hier onmogelijk laten zien", fertelt museummanager Jan Willem van Beek.

It Modelspoarmuseum sit al trettjin jier op harren hjoeddeistige lokaasje. Neffens Van Beek is it in gebou dat pipet en kreaket, mar meie se der neat oan dwaan, omdat it beskerme pân is. "We kunnen gewoon niet uitbreiden."