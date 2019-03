Sander Arends nei heale finale yn Saint-Brieuc

It Nederlânsk-Eastenrykse duo hie yn de earste set oan ien break genôch. Yn de twadde set krigen Arends en Weissborn by in stân fan 4-5 twa setpoints tsjin, mar dy wisten se fuort te wurken. Ek by in stân fan 5-6 wist it koppel twa setpoints fuort te slaan.

Yn de beslissende tiebreak makke Arends mei in knappe backhand it winnende punt. De tsjinstanners yn de heale finale binne noch net bekend.