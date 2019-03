Kluptopskoarer Van Kippersluis ûntbrekt by SC Cambuur

Ien fan de spilers dy't te hearren krigen hat dat syn kontrakt net ferlinge wurdt, is Steenvoorden. "Het is wel balen. Ik heb hier drie mooie jaren gehad. Maar ik ben ook wel toe aan wat nieuws."

Steenvoorden heart mei syn 26 jier by de rûtiniers. Hy koe goed omgean mei de lestige meidieling, mar foar guon ploechgenoaten wie dat dreger. "Voor de jongere jongens is het wel moeilijk. Gisteren zaten we allemaal te wachten en moeten we na elkaar naar het kantoor. Dan zie je aan sommige jongens dat ze er doorheen zitten. Maar we moeten de knop omzetten", seit de ferdigener, dy't freed dus wer yn de basis stiet.

Cambuur kin in goeie slach slaan op de ranglist, sjocht ek Steenvoorden. "Almere kun je afschudden. Vorige week hebben we dat met Volendam gedaan en dat doen we morgen met Almere."