Oaljeflek yn Noardsee: "Dit niet zou moeten kunnen, maar toch gebeurt het"

Bedriigjend?

Hoe bedriigjend is sa'n flek foar de eilannen en de Waadsee? Op it stuit net sa seit Rykswettersteat. Ellen Kuipers fan de Waadferiening is it dêr lykwols net mei iens. "Olie is sowieso ongelofelijk schadelijk voor het zeemilieu, in welke hoeveelheid ook", seit se. "Een druppel olie is al schadelijk voor sommige organismen."

Se hat behoarlik wat krityk op Rykswettersteat. Want sa waard de Twadde Keamer woansdei fuortendaliks ynformearre, mar ynstânsjes as de Waadferiening wer net. Kuipers fynt dat ûnbesteanber. "Zeker als je kijkt naar het feit dat er net een grote containerramp is geweest, waarvan we nog volledig in de nasleep zitten."

Yn 2017 hat der in oefening west foar dit soarte rampen. Rykswettersteat en de Waadferiening sloegen dêrby de hannen yninoar. "Bij die oefening waren er vier schepen bezig, en nu is er echt wat aan de hand, en is er één schip", seit Kuipers fernuvere.