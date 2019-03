Minder winst foar fleisferwurkingsbedriuw Vion

It bedriuw makke ôfrûne jier 10,2 miljoen euro winst, yn jier earder wie dat noch 21,8 miljoen euro.

It Brabânse bedriuw iepene yn febrewaris 2018 in fêstiging yn Ljouwert, dat wie in ynvestearring fan 20 miljoen euro. Yn maaie fan dat jier slute it bedriuw tydlik har duorren fanwegen technyske saken en ûndúdlikens oer keuringsresultaten fan it fleis. Yn septimber is it bedriuw wer iepen gien.