Geartsje de Vries oer har NL Award: "It fielt as wurdearring"

"Ast nominearre bist, bist fansels al hiel bliid. Meastal is it apels mei parren ferlykje, dus it is mar krekt wêr't de sjuery nei sjocht", fertelt De Vries oer har ferwachtings oft se de priis winne soe. Har konkurrinten wiene in radioprogramma fan Radio Drenthe oer Westerbork en in podcastsearje fan RTV Oost oer wolven.

"Einliks mysels"

De Vries har winnende podcast giet oer in man dy't in frou wurden is. De Vries hat mei Manon, dy't berne wie as Marc, praten neidat sy har transysje yngie. Se prate mei har oer de psychyske en lichamelike gefolgen dy't har transysje foar har hie.