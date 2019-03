Hurdere oanpak ferkearsoertreders

In Fryslân foelen de ôfrûne fiif jier 115 deaden yn it ferkear. Per jier binne it der hieltyd minder, fan 20 yn 2015 nei 16 ferline jier. It tal deaden yn it ferkear bliuwt ôfnimmen. It kabinet hat in desimber sein dat se stribje nei nul deaden yn it ferkear, ek provinsje Fryslân hat dit ôfsprutsen.

Trijekwart fan de slachtoffers is man. Neffens Patrick Rugebregt fan it Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) komt dat benammen troch dat der foaral mannen efter it stjoer sitte, dy rinne dan in grutter risiko om by in ûngelok belutsen te reitsjen.

Jongeren faak oarsaak iensidige ûngelokken

Hast de helte fan de ûngelokken is iensidich, dêrby komme benammen jongeren om. "Eenzijdige ongelukken zijn juist vaak jongen mensen in weekendnachten", fertelt Rugebregt. "Vaak zijn deze jonge mensen wel echt de Bob, maar nog onervaren achter het stuur, vermoeid, en niet gewend om met een auto vol vrienden te rijden. Dan gaat het gauw mis, verliezen ze de macht over het stuur en belanden bijvoorbeeld tegen een boom. Bij de eenzijdige ongelukken is dan ook een groter deel beginnend bestuurder dan bij de ongelukken waar meerdere auto's bij betrokken zijn."

Gefaarlikste dyk

De gefaarlikste dyk fan Fryslân is de N359 fan De Lemmer nei Ljouwert. Tusken 2014 en 2018 foelen op dizze dyk 8 deaden. De provinsje wurket oan it feiliger meitsjen fan dizze dyk.