Fryske tradysjes: terjochte foer foar diskusje?

Ek It aaisykje sjogge guon minsken as bistemishanneling en sa binne der ek tradysjes dy't stikem hâlden wurde om't der oars opskuor ûntstiet. Jensma: "Der binne blykber minsken dy't in sadistyske aardichheid hawwe oan diereleed. Persoanlik kin ik dat net oars sjen. Dêroan ta grûnslach leit it idee dat in bist wêzentlik oars is as in minsk. Ik fyn in hoanne yn in mêst hingje wol oars as in bist yn libben iepen snije, of om bisten sa te pesten dat se der dea by del falle.

Reden fan tradysjes

Neffens Jensma jout it oanhingjen fan tradysjes minsken in yn- en útslutingsgefoel. "Feitlik is it in groepsgefoel dat meispilet, los fan dat minsken sa no en dan nocht oan ûnnocht hawwe. Dat is mei de swarte pyt-diskusje ek sa. Minsken fiele har miskien dochs wat bedrige en hâlde dêrom fêst oan symboalen, dêr't se fan tinke dat dat de eigenheid fan de groep symbolisearret", konkludearret Jensma.