Beitske Visser krijt stuoltsje yn 'Formule 1 foar froulju'

De Formule 1 is it heechste dat der te heljen is foar in koereur. Der is gjin regel dy't froulju ferbiedt om der oan mei te dwaan. Dochs is it mear as 40 jier lyn dat in frou dat foar it lêst die. As der neat feroaret, seit de organisaasje fan de Formule W, kin it ek noch wol 40 jier duorje foardat in frou it wer docht.

Neffens ûnder oare David Coulthard binne der gjin fysike, psychologyske of hormonale tûkelteammen dy't derfoar soargje dat froulju de Formule 1 net oan kinne, mar de organisaasje fan de Formule W seit wol dat it foar froulju ekstra dreech is om de Formule 1 te berikken. Dat komt omdat der gjin froulike rolmodellen binne.

Miljoenen

Boppedat kostet it miljoenen om as jonge koereur sa goed te wurden, dat je yn oanmerking komme foar in plak yn de Formule 1. Sûnder rolmodellen soe it foar froulju ek lestiger wêze om dat jild by mekoar te krijen.

Se hoege net te beteljen om mei te dwaan oan de Formule W. Se wurde selektearre omdat se goed ride kinne, net omdat se rike âlders of sponsoaren ha. Troch de bêste froulju by mekoar te setten, hopet de Formule W in platfoarm kreëarje dat foar sponsoaren ynteressant is. Alle froulju ride yn identike auto's, sadat de bêste koereurs de measte kâns meitsje, en net de koereurs mei de bêste auto's.

In froulike kampioen yn de Formule 1?

De organisaasje fan de Formule W ferwachtet dat de bêste froulju op termyn op itselde nivo ride kinne as de measte manlike koereurs. En, mei oefenjen en ûnderfining, soe der, op termyn, ek wol in froulike kampioen komme kinne yn de Formule 1. Oft it oait barre sil, dat is net dúdlik. Mar as it safier is, dan soe se, neffens de organisaasje fan de Formule W, fuort en daliks de grutste sportstjer fan de wrâld wêze.