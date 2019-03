Mear minsken dwaande mei kursus Frysk by de Afûk

Der binne op it stuit mear as 30 kursusgroepen troch de hiele provinsje aktyf mei in kursus Frysk ferstean, Frysk praten of Frysk skriuwen.

De Afûk fersoarget de kursussen op ferskate nivo's. Dat kin wêze foar minsken dy't al wol Frysk prate, mar ek foar minsken dy't noch hielendal net betûft binne yn it Frysk. "We binne der fansels hiel bliid mei dat de minsken ús sa goed witte te finen", seit Lineke Kuiper fan de Afûk-kursusorganisaasje. "En moaier noch: dat ús kursussen yn in ferlet foarsjogge."

Neffens Kuiper folgje minsken net allinnich mar kursussen út persoanlike ynteresse: "Ek foar it wurk. Fia wurkjouwers is der hieltyd mear fraach nei kursussen foar meiwurkers."