Undersyk nei sluten REC: lit sjen wat yn ôffaloven bart

Dit is ien fan útkomsten fan it ûndersyk nei in eventuele sluting fan de REC yn Harns. De gemeente hat opdracht jûn foar it ûndersyk, nei in oantal steuringen dy't foar ûnrêst soargen. Der is ûndersyk dien nei de juridyske, ekonomyske en finansjele gefolgen fan in eventuele sluting.

Grutte soargen

Undersyksburo Ecorys hat in boargerpeiling holden oer de ôffaloven ûnder hast 1200 minsken. Krekt wat mear as de helte kaam út Harns, it oare part foaral út de rest fan Fryslân. Sa'n 70 prosint jout oan grutte soargen te hawwen oer de ôffaloven en de folkssûnens en feilichheid.

Viek Verdult fan Ecorys fynt dit in hiel dúdlik sinjaal fan de befolking. "Gegeven het feit dat mensen zich zo zorgen maken, is het belangrijk dat Omrin nu echt in actie komt om die zorgen van mensen te verlichten. Laat gewoon zien wat er gebeurt in die centrale, laat zien wat je doet en neem de zorgen van mensen serieus, die moeten op termijn echt aanzienlijk minder worden."