"Neem de zorgen van de mensen over de REC serieus"

Net samar ticht

It ûndersyksburo hat de útstjit fan de REC ferglike mei dy fan de oare ôffalovens yn ús lân. De REC leit foar in grut part fan de útstjit ûnder it lânlike gemiddelde. Mei fjouwer stoffen komme se boppe it gemiddelde út, wêrûnder sâltsoer. Yn it rapport stiet dit net ta oerskriedings fan de sûnensnoarmen soarget of neidielige effekten foar it miljeu.

Mei oare wurden, de REC foldocht oan de miljeufergunning fan de provinsje. At de REC hjir net oan foldocht, dan pas kin de provinsje de ôffaloven slute. De gemeente Harns is dus net by machte om dit te dwaan. Fierder hat de direksje fan Omrin jurydysk it rjocht om ta sluting oer te gean.