Djoere nederlaach foar UNIS Flyers yn tredde finaleduel BeNe League

Noch yn de earste perioade profitearre Herentals fan in powerplay, yn de man-mear-sitewaasje sette Mitch Morgan de 4-1 op it skoareboerd. Efkes letter hiene de Flyers in dûbele powerplay, wêryn't Todd Ratchford de skoare werombrocht nei 4-2.

Oanslutingstreffer

Yn de twadde perioade setten de Feanster iishockeyers goed útein. Nordemann makke de oanslutingstreffer nei njoggen minuten. Herentals tilde de marzje allinne dochs wer nei twa, troch fan in powerplay te profitearjen. Preston Shupe koe der 5-3 fan meitsje.

Risiko nimme

De ploech fan coach Mike Nason moast yn de lêste perioade risiko nimme om wat oan de efterstân te dwaan. It gie allinne nei in lytse trije minuten al mis. Morgan makke syn twadde fan de wedstriid en sette de Herentals op 6-3. Fia Coolen en Ben Vercammen waard it noch slimmer foar de Flyers: 8-3. Uteinlik sette Ljouwerter Marco Postma de einstân fan 8-4 op it skoareboerd.

It betsjut dat de Flyers sneon yn Herentals winne moatte om in beslissende fiifde wedstriid ôf te twingjen. As der sneon op 'e nij ferlern wurdt, giet de titel fan de BeNe League nei Herentals.