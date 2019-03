Oaljeplak op see bedriget Waadeilannen

Neffens it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat giet it om in "relatief kleine hoeveelheid" fan 4 oant 17 kúb oalje. It is net bekend wêr't de oalje weikomt. Rykswettersteat is daliks úteinset mei it opromjen en hâldt dêroer in liveblog by.