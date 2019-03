VC Snits docht goeie saken yn race om lânskampioenskip mei oerwinning op Set-Up '65

De Friezinnen setten it duel mei de Oeriselse klup goed útein. De earste set gie dan ek mei dúdlike sifers nei VC Snits: 25-15. Yn de twadde set kamen de besikers better yn de wedstriid en gie it mear lykop. De ploech fan coach Paul Oosterhof wie lykwols krekt wat better: 25-23. Dy mentale tik kamen de froulju fan Set-Up yn de tredde set net mear te boppe. De tredde set gie dêrtroch wer reedlik ienfaldich nei de Snitsers: 25-19.

Lânskampioenskip

Troch de oerwinning stiet VC Snits no, mei noch trije wedstriden te gean, mei 15 punten dield op it twadde plak mei Set-Up '65. In plak by de bêste twa jout rjocht op in plak yn de finale om it lânskampioenskip. Oanfierder fan it klassemint Sliedrecht Sport is mei 23 punten al hast wis fan in plak yn dy finale.