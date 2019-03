De Tocht: grutste teäterspektakel ea yn Fryslân

Alvestêderiders ha ferhalen ferteld en sa wat besocht fan de Alvestêdesfear mei te jaan oan it team fan De Tocht. Habbema fûn it in hiel bysûndere wike. "In de voorbereiding voor een theaterstuk kom je altijd bij elkaar, maar nu zitten we letterlijk in het verhaal."

Earder hat Hobbema de rezjy dien foar musicals as Blood Brothers, Elisabeth, Crazy for you en Ja zuster, nee zuster.