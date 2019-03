Luuc Eisenga wurdt direkteur fan NAC Breda

Eisenga gie mei yngong fan 1 maart fuort by Sportklup Hearrenfean. Syn funksjonearjen lei al langer ûnder fjoer. Foardat Eisenga by Hearrenfean aktyf waard, wie er foarsitter fan de AIGCP, de belangeferiening fan de professionele hurdfytsploegen. Ek hat er parsefoarljochter west by Team Telecom en LottoNL-Jumbo.

By SC Hearrenfean binne de taken fan Eisenga oernommen troch Cees Roozemond.