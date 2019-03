FIDEO: Hollebatse yn IepenUP

In soad metalbands komme út Fryslân. Yn IepenUP Hollebatse binne trije fan de fjouwer bands dy't delkomme Frysk: Manu Armata (hardcore) út Harns, My Minds Mine (grindcore) út Ljouwert en Tsjuster (black metal) dat sels in Fryske namme oannaam.

Presintator Jacco de Boer freget de bands it himd fan it liif foardat se it poadium op klimme. Dêrnjonken komt For I Am King; in Amsterdamske band dy't op it stuit de wrâld ferôveret.