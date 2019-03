Tsientallen ynskriuwingen foar 'lêste' fytstocht oer Ofslútdyk

In delegaasje fan it Fytsersbûn hat mei Rykswettersteat om tafel west, mar dy petearen ha oant no ta noch net sa'n soad opsmiten. "We hebben een aantal vragen neergelegd, omdat we nog wel mogelijkheden zien om het voor fietsers open te houden", fertelt Kees Mourits fan it Fytsersbûn. "En daar gaan ze op terug komen."

Flechtstripe

"Wij gaan uit van het standpunt: als er plek is om auto's via twee banen te leiden, dan moet er ook plek zijn voor de fietsers. Van de vluchtstrook zou een fietsstrook gemaakt kunnen worden. Er mag straks toch maar vijftig worden gereden."

No wurdt der 31 maart in fytstocht organisearre. Mar wat makket de Ofslútdyk sa spesjaal as fytsrûte? "Het is toch alsof je de overtocht over de zee maakt, met de fiets. Over een paar jaar wordt het helemaal geweldig, want dan krijgen we een fietspad aan de Waddenzeekant."