Omrop Fryslân wint NL Award foar radioprogramma Buro de Vries

Jierlikse ûnderskiedingen

De NL Awards binne de jierlikse ûnderskiedingen foar de bêste programma's fan de regionale publike omroppen. Dy kinne programma's ynstjoere foar dizze priis. De prizen wurde útrikt by it jierlikse kongres foar meiwurkers fan regionale omroppen: it NL Media Event. Der binne seis kategoryen mei elk trije nominaasjes.