FIDEO: De Natuerdetektive is op syk nei de kreaklyster

It is wat in tragysk gefal; de kreaklyster. Yn syn soart is it bêst in grutte fûgel, mar in hiel soad minsken ha noch nea heard fan dizze 'grote lijster' sa't er yn it Hollânsk hjit. Dochs skarrelet der op guon plakken rûn yn ús provinsje en it leafst net yn it sicht fan minsken.

Je hearre de fûgel yn de regel earder as dat je him sjogge. Us Natuerdetektive krige yn de rein en hurde wyn de opdracht om de kreaklyster te finen by Rûgehuzen yn Gaasterlân.