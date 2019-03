Dorrepaal nimt ôfskied fan Steaten: as kommissaris leaver Brok as Jorritsma

Dorrepaal fynt it spitich dat syn perioade yn de Steaten ta in ein komt. "Ik was nog graag doorgegaan." Hy makket him ek soargen oer it grutte ferrin yn de Steaten. Fan de 43 steateleden, bliuwe der mar fyftjin. En dy fyftjin krije neffens Dorrepaal benammen de earste moannen fierstente folle macht. "Zij hebben de kennis van de dossiers. Alle nieuwkomers hebben die niet." Dat is gjin goede balâns, fynt Dorrepaal. De partijen moatte it deroer ha.

Dêrnjonken baalt er derfan dat it yn de oanrin nei de ferkiezingen benammen gong oer de Earste Keamer. Dat moat, as it oan Dorrepaal leit, loskeppele wurde fan de steateferkiezingen. "Het is vervuiling van het totale proces", seit er.