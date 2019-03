OM bij rechtszaak A7-blokkeerders: "Elke veroordeelde moet DNA afstaan"

Advocaat Tjalling van der Goot van de A7-blokkeerders denkt daar heel anders over. "Het gaat in de kern om een verkeersfeit en daar zijn wat andere juridische etiketten opgeplakt, maar het gaat om het tot stand brengen van een file en het dwingen van mensen om in die file te staan. Dat is een verkeersfeit en daarin speelt DNA over het algemeen niet snel een rol."

De rechter doet over drie weken uitspraak. De strafzaak in hoger beroep dient eind september. Het gerechtshof van Leeuwarden trekt daar vier dagen voor uit.