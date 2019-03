IM by rjochtsaak A7-blokkearders: "Elke feroardielde moat DNA ôfstean"

Advokaat Tjalling van der Goot fan de A7-blokkearders tinkt dêr hiel oars oer. "It giet yn de kearn om in ferkearsfeit en dêr binne wat oare juridyske etiketten opplakt, mar it giet om it ta stân bringen fan in file en it twingjen fan minsken om yn dy file te stean. Dat is in ferkearsfeit en dêryn spilet DNA oer it algemien net gau in rol."

De rjochter docht oer trije wike útspraak. De strafsaak yn heger berop tsjinnet ein september. It gerjochtshôf fan Ljouwert lûkt dêr fjouwer dagen foar út.