Kening Willem-Alexander docht Skylge en It Amelân oan

It gie om in besite yn it ramt fan 'Samen Doen', wêrby't kollektive inisjativen fan boargers en koöperaasjes sintraal stean.

Op It Amelân begûn dat mei in besite oan it Sinnepark, wêrby't der praten is mei de koöperaasje, de gemeente en Eneco. Dêrnei gie de Kening yn petear mei in ferskaat oan minsken dy't belutsen binne by it jutten yn it algemien en yn it bysûnder de kontenertroep dy't begjin dit jier folop oanspielde op it eilân.

De besite waard ôfsletten op fakânsjepark Klein Vaarwater dêr't de koöperative wurkwize yn it toerisme sintraal stie en de ferduorsuming fan it eilân. Om ûngefear healwei fjouweren wie it allegearre wer dien.