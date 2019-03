Twangsomme foar Sneupersmerke Hearrenfean op 'e nij fan tafel fage

De rjochtbank Noard-Nederlân hie de twangsomme yn april ferline jier ek al ôfsketten, mar doe gie de gemeente yn heger berop. Neffens de gemeente is op de Sneupersmerke folle mear te keap as allinnich guod út de boumerk en it túnsintrum. It giet dan bygelyks om doazen mei papier, twaddehânsk klean, brûkte stripboeken en waskmiddels.

De Ried fan Steat seit no lykwols dat de twangsomme fierstente rom formulearre is, want der falle ek artikels ûnder dy't Bos wol ferkeapje mei.