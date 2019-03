Swartreizger krijt wike sel foar mishanneling Arriva-meiwurkers

In 19-jierrige man út Ljouwert moat in wike de sel yn, omdat hy septimber ferline jier op it treinstasjon by Mantgum twa meiwurkers fan Arriva mishannele hat. De fertochte, in asylsiker út Eritreä, wie yn Mantgum út de trein setten, omdat hy gjin jildich ferfierbewiis hie. De man joech him dêr net by del en besocht dochs wer yn de trein te kommen.