HEA! De dreambaan fan Arn Hagen: purser op de fearboat

As lyts jonkje naam mem him mei nei de haven om boaten te sjen en doe't hy in kear mei de kapitein meifarre mocht op de fearboat wie hy ferkocht. Skoalle fûn hy net sa belangryk, leaver gie hy stikem mei de boat mei. Yntusken fart purser Arn Hagen al mear as 23 jier op en del tusken de Waadeilannen en Harns. In baan dêr't hy noch alle dagen fan genietet.