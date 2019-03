Opkomst befolkingsûndersyk termkanker heger as ferwachte

"It is in ûndersyk dêr't risiko's oan fêst sitte. Gelokkich sjogge we it net faak misgean. Mar dat is wol wat om rekken mei te hâlden", seit Corporaal. As der dan termkanker fêststeld wurdt, wurdt der in operaasje ynpland om de kanker fuort te heljen.

It is in befolkingsûndersyk dat goed resultaat opsmyt. "We komme best wol faak dingen tsjin en dêrmei - dat moat no de tiid leare - meitsje we de kâns op termkanker lytser", beslút Corporaal.