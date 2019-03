VVD Tytsjerksteradiel: 'Meganisaasjebedriuw yn Eastermar moat kinne'

De gemeente driget dêrom sels mei in twangsom. De VVD is it dêr net mei iens en wol de saak tongersdei oan de oarder stelle yn de gemeenteried. De fraksje wol dat it bestimmingsplan oanpast wurdt, sadat de bedriuwsaktiviteiten trochgean kinne. Fraksjelid Sjaak Hoekstra fynt it ûnlogysk dat boeren foar in reparaasje oan har trekker net mear yn de buert terjochte kinne.

Neffens de VVD is der yn de buert in protte stipe foar it meganisaasjebedriuw, der soe mar ien bewenner mei beswieren wêze.