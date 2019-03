Nije kristlike lietebondel mei 168 Fryske lieten

It boek is in inisjatyf fan Stichting Krúspunt en Deputaten Fryske Earetsjinsten. Dy ynstânsjes hawwe tegearre de bondel gearstald. Yn de bondel stiet in breed repertoire fan bekende lieten. Mar der binne fansels ek nije lieten yn opnaam.

Ien op ien oersetting

Ien fan de inisjatyfnimmers en redakteurs is dûmny en lid fan de Deputaten Fryske Earetsjinsten David de Jong. "Der binne in soad lieten yn it Frysk beskikber kaam troch de útjefte fan it nije Lieteboek, dêr stean mear as 1.000 lieten yn, mar dy wiene in ien op ien oersetting út it Hollânsk. Orizjineel Fryske lieten steane der dus net yn", fertelt De Jong.

"Wy fûnen it dochs moai om in oanfolling te meitsjen mei Fryske lieten en mei materiaal dat yn de rin fan de jierren by elkoar brocht is. Der stean ek nije lieten yn dus."