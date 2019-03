Stipe foar A7-blokkearders by rjochtbank yn Ljouwert

De behanneling fan it beswier is besletten. By de sitting wiene woansdeitemoarn twa A7-blokkearders.

Foar oanfang fan de sitting trof ferslachjouwer Auke Zeldenrust ien fan harren: Sander Slijver fan Dokkum. Wêr is hy no krekt sa lulk oer? "It stikje beswier fan DNA. Ik fyn dat it bûtenproporsjoneel is yn ferhâlding mei de saak en de straffen. Ik ha dêr wol stien, mar ik ha dy minsken en bus net oanrekke", fertelt Slijver.

Neffens him is er trije wiken lyn DNA fan him ôfnaam. "Mei aardich wat plysjemacht binne se by my oan de doar west. Hússikingsbefel en alles. En dêrnei bin ik ôffierd nei Ljouwert."

Maatskiplike libben

It feit dat Slijver foar de rjochter stien hat, hat neffens him in soad gefolgen foar syn maatskiplike libben. Sa soe hy syn oplieding net mear ôfmeitsje kinne en hat er problemen mei syn fersekering.

Slijver wol noch net diele wat er tsjin de rjochter sizze sil.