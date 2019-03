Rjochter: Kallemooifeest mei hoanne yn koer mei trochgean

Yn de útspraak seit de rjochtbank dat it wolwêzen fan in dier net oandroegen wurde kin om in evenemintefergunning ôf te wizen. Sprake fan dieremishanneling is der neffens de rjochtbank ek net, ûnder oare fanwegen de oanwêzigens fan in bistedokter, it monitoarjen, genôch beskutting, fretten en wetter. Ek út de rapportaazje fan in saakkundige docht neffens de rjochtbank net bliken dat der sprake is fan dieremishanneling.

Beropssaak tsjin gemeente

It Comité Dierennoodhulp wie yn berop gien tsjin de gemeente Skiermûntseach, om't boargemaster Ineke van Gent yn maaie ferline jier in fergunning ôfjûn hie. It komitee wol opkomme foar it wolwêzen foar de hoanne, mar fynt ek dat it festival in min foarbyld jout. Se sizze dat it no liket oft minsken foar eigen fermaak mar dwaan kinne wat se wolle.