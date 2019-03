Automobilisten negearje ôfsetting fan ôfrit yn de Wâldwei

In lytse tweintich autobestjoerders lutsen har neat oan fan de pionnen en auto's dy't foar de ôfrit stiene en brûkten him dochs. Se riden dêrby flak by de helpferlieners lâns dy't by de oanriding oan it wurk wiene. De plysje docht yn it berjocht op Twitter de driuwende oprop om soks net te dwaan en helpferlieners feilich har wurk dwaan te litten.