Ald-sirkustiger ferhuzet fan Nijeberkeap nei Súd-Afrika

Simone Schuls fan VierVoeters is bliid dat it no sa goed giet mei de tiger. "Het is een grote Siberische tijger die gemaakt is om lange afstanden te lopen. Hij is in gevangenschap geboren, dus hij kan niet terug naar het wild. Maar in Afrika kan hij een semi-wild bestaan leiden." Yn it park hoege de bisten net op jacht, se krije dêr fretten.

Caruso wennet no al alve jier yn Nijeberkeap, mar it is net te let om it bist te ferpleatsen. "Het is juist fijn dat hij verplaatst kan worden. Hij wil meer lopen en hij heeft een groter verblijf nodig", leit Schuls út.

Caruso giet tongersdei op reis. Om de tiger ta te rieden hat hy in training krigen om sels de reiskoai yn te gean, sadat hy net ferdôve hoecht te wurden.