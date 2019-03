"Fries Museum net allinnich spegel fan it ferline, mar ek laboratoarium foar de takomst"

Sietske Poepjes

Deputearre Sietske Poepjes is it net yn alles mei Callens iens, mar fynt it wol goed dat de direkteur fan it Fries Museum yn it jier nei de fiering fan de Kulturele Haadstêd it ûnderwerp op 'e aginda set. Poepjes hat sels de yndruk dat Callens wat provosearret om de diskusje los te meitsjen.

De kultuerdeputearre is sels fan betinken dat Fryslân mei nije symboalen as it nije stânbyld fan Jan Ketelaar op de seedyk by Holwert en it 11Fountains-projekt minder âldfrinzich is as wolris tocht wurdt. "Mei Us Mem is neat mis, mar net eltse Fries is in agrariër. Ik kin my goed in takomst foarstelle mei âlde symboalen én nije."