Yn Harns restaurearre lâningsboat keart nei 75 jier werom nei Normandië

De boat is it ôfrûne jier folslein renovearre yn Harns, yn opdracht fan BAIV. "We kwamen een tijd geleden dit schip tegen in Engeland en dat hebben wij verkocht aan een Amerikaanse opdrachtgever. En die wilde het in oude luister herstellen", fertelt Ivo Rigter fan BAIV. "Zo hebben we die banden weer aangehaald en is het schip in Fryslân weer gerestaureerd. Robert Jan Feith heeft de feitelijke restauratie gedaan."

Grutskalige betinkingen

Dit jier binne der yn Normandië grutskalige betinkingen fan D-day, dêr't BAIV ek in programma foar opsteld hat. It plan is om de boat op 6 juny, dus eksakt 75 jier nei dato, noch in kear lânje te litten op Omaha Beach yn Normandië. Op de boat sil de hast orizjinele bemanning meifarre.

Nei de tocht sil de boat nei Amearika skipe wurde, dêr't er ea boud is. Dêr sil er diel útmeitsje fan it takomstige National Museum of Military Vehicles yn Dubois, Wyoming.